Domenica 15 ottobre, dalle ore 7.00 alle ore 17.00, in Piazza Palestro a Rovato torna l’appuntamento con il mercatino dell’antiquariato e usato “La soffitta in Piazza”: ogni terza domenica del mese, agosto escluso, verranno allestiti stand dove trovare mobili antichi e modernariato, oggetti di design, collezionismo cartaceo con libri e cartoline, numismatica, ma anche bigiotteria, accessori e abbigliamento vintage, dischi in vinile e molto altro.