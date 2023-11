Roè Volciano: mercatini di Natale con visite storiche ai bunker

L’Associazione Genitori col patrocinio del Comune di Roè Volciano organizza, domenica 10 dicembre, i mercatini di Natale: oltre 40 bancarelle e numerose iniziative.

Programma

- Dalle 10.00 alle 17.30 Mercatini di Natale

- Dalle 9.30 alle 17.00 Visite ai Bunker (prenotazione obbligatoria)

- Dalle 14.00 alle 17.30 Lavoretti per bambini e intrattenimenti vari



I mercatini di Natale saranno posizionati sulla ciclopedonale altezza Tormini, presso il il piazzale Scar (via Bellotti 10).

Apertura straordinaria dei bunker

I bunker (rifugi antiaerei) di Roè Volciano, chiusi e dimenticati per oltre mezzo secolo, riaprono per raccontare la loro storia e svelare come la natura li ha trasformati. I bunker hanno un'importanza storica, ma non solo, uno dei due ha anche un'importanza geologica. Un'infiltrazione d'acqua con il passare degli anni ha trasformato la struttura di cemento in una grotta di calcare. L'apertura dei rifugi rientra nel progetto di riqualificazione delle strutture nelle quali sono state scritte pagine fondamentali della storia recente. I due bunker torneranno in vita per raccontare una storia che per molti anni è stata dimenticata. Un'esplorazione di circa 90 minuti, Si consiglia abbigliamento e scarpe comode. Ogni partecipante avrà in dotazione un casco con torcia frontale.Per partecipare scrivere via wapp al 335487010 oppure invia una mail a info@xtremeadventure.it per confermare la partecipazione indicando turno di visita.

Orari visite 1°turno ore 9.30; 2°turno ore 10.30; 3°turno ore 11.30; 4°turno ore 14.00; 5°turno ore 15.00; 6°turno ore 16.00; 7°turno ore 17.00. Quota di partecipazione: 10 € per adulto, gratis per bambini con meno di 14 anni .