Roè Volciano: mercatini di Natale con visite storiche ai bunker

L'associazione genitori col patrocinio del Comune di Roè Volciano organizza i mercatini di Natale: domenica 11 dicembre oltre 40 bancarelle, laboratori con i bambini e incontro con Babbo Natale. Non solo: il ricco programma prevede visite guidate ai bunker della Seconda guerra mondiale e diversi concerti del coro "Voci bianche" e del copro bandistico di Roè Volciano.

Programma

Dalle 10.00 alle 18.30 Mercatini di Natale

Dalle 10.00 alle 18.30 Visite ai Bunker (prenotazione obbligatoria)

Dalle 14.00 alle 18.30 Lavoretti per bambini e incontro con Babbo Natale

Dalle 15.00 intrattenimenti musicali a cura del coro "Voci Bianche"

Dalle 17.00 Pastorelle e corpo Bandistico di Roè Volciano

I Mercatini di Natale saranno posizionati presso piazzale Scar (via Bellotti 10), accessibile dalla ciclopedonale.

I bunker

Le visite ai rifugi antiaereo di Roè Volciano hanno la durata di circa un'ora e trenta e per partecipare occorre prenotarsi inviando una mail a info@xtremeadventure.it. Per visitare i suggestivi tunnel che la natura ha trasferta in opere d'arte geologiche sono stati predisposti 8 turni. Tutte le informazioni sul sito xtremeadventure.