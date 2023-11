Rezzato: remember vintage

Dopo il successo della scorsa edizione, sabato 11 e domenica 12 novembre 2023 si respirerà ancora aria di altri tempi nei saloni e nelle gallerie di Villa Fenaroli con l’edizione autunnale di REMEMBER VINTAGE, la mostra mercato dedicata non solo al vintage ma anche al modernariato, al design, all’handmade e al collezionismo d’epoca.

Una mostra mercato nelle sale di questa prestigiosa dimora del ‘700 con il meglio di abbigliamento e accessori vintage, modernariato, oggettistica, arredamento d’epoca, autoproduzioni e remake con espositori provenienti da tutto il territorio nazionale.



Numerosi poi gli eventi collaterali:



• Forever dance “Balla non ti fermare” curato da Raffy Angel show: un nuovo spettacolo con varie scuole di ballo che si terrà sabato pomeriggio presso il Teatro Scalabrini;



• I favolosi anni '50: una sfilata curata dai direttori artistici della Fashion Show Lara di Bernardo e Raffaella Rubagotti in collaborazione con Annamaria Bogna, presidente di Associazione Christian Hubmann, che si concluderà con l’elezioni delle Miss e che si terrà domenica pomeriggio nel Teatro Scalabrini;



• 50’s hair Styling & make up corner a cura di Clorofilla Hair Flower’s e Miss Violet Hurricane a disposizione di tutto il pubblico e dove si potrà completare il proprio look 50s;



• Come sempre, nel cortile e nel giardino della villa e in entrambe le giornate, si terrà un Dj set revival e una mostra di auto americane;



• Domenica dalle ore 11.00 anche uno shooting fotografico rigorosamente in dress code a tema Happy Days organizzato da Lady Sissi e lo ziOne Ferdy con la discesa delle Crazy Girls dalla scalinata della villa.



• Domenica dalle ore 14,30 avremo anche la partecipazione di Gaetano Swing Singer, cantante e showman, che si esibirà live con il suo repertorio anni ’50 e non solo, riportando in scena i grandi classici da Frank Sinatra a Paul Anka e Luis Prima.



Ingresso al pubblico 8 euro per gli adulti con biglietto valido per una singola giornata e possibilità di reingresso all’evento nella giornata stessa. Ingresso ridotto a 6 euro per gli under 18 e gratuito per i bambini al di sotto dei 12 anni. Ingresso consentito anche ai cani, tenuti al guinzaglio.