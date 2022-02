Rezzato: Remember Vintage

Remember Vintage torna a Villa Fenaroli, a Rezzato (BS), sabato 5 e domenica 6 marzo con la nuova edizione della mostra-mercato dedicata non solo al vintage ma anche al modernariato, al design, all'handmade e al collezionismo d’epoca che permetterà a tutti i suoi visitatori di fare un tuffo nel passato. La mostra-mercato sarà aperta sabato dalle 11 alle 20 e domenica dalle 10 alle 20 e si svolgerà nelle sale di Villa Fenaroli, una prestigiosa dimora del ‘700, con espositori non solo di abbigliamento e di accessori vintage ma anche di oggetti di modernariato, pezzi di arredamento d’epoca, autoproduzioni e remake.



Per accedere all’evento è obbligatorio il possesso del Super Green Pass e l’utilizzo della mascherina durante tutta la permanenza.



Ingresso gratuito per i bambini al di sotto dei 12 anni. Ingresso consentito anche ai cani se tenuti al guinzaglio.