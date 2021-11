Rezzato: Remember Vintage

La mostra mercato Remember Vintage torna finalmente sabato 20 (dalle ore 11 alle ore 20) e domenica 21 novembre (dalle ore 10 alle ore 20) nei saloni e nelle gallerie di Villa Fenaroli, a Rezzato (Bs). REMEMBER VINTAGE, la mostra mercato dedicata al vintage, al modernariato, al design, all’ handmade e al collezionismo d’epoca permetterà ai suoi visitatori di fare un tuffo nel passato grazie ai numerosi espositori non solo di abbigliamento e di accessori vintage, ma anche di oggettistica e di arredamento d’epoca, di autoproduzioni e di remake.



Programma degli eventi collaterali aperti al pubblico su prenotazione:



ANGOLO TRUCCO E PARRUCCO Sabato solo nel pomeriggio e domenica

Pin-Up Italy si prenderà cura di voi con un angolo trucco e parrucco per trasformarvi in vere Pin Up!

Prenotazione

Heloise 328 5354555



WORKSHOP DI PORTAMENTO Sabato alle ore 15 presso il Teatro Scalabrini

Layla, insegnante di danza e burlesque, terrà un corso per migliorare il proprio portamento ed esaltare la propria femminilità. Adatto a tutte le età!

Prenotazione

Heloise 328 5354555



PIN UP MEETING & SHOOTING Domenica

Durante tutta la giornata le Pin Up e i fotografi di Pin Up Italy saranno disponibili nel cortile della villa per servizi fotografici vintage grazie anche all’uso di auto d'epoca e mezzi militari storici offerti da Luzzago Est. 1975 e dall’associazione culturale “Cenni Storici”.

Il servizio fotografico è disponibile solo su prenotazione.

Prenotazione

Heloise 328 5354555



Ingresso al pubblico 6 euro con biglietto valido per una singola giornata e possibilità di reingresso all’evento nella giornata stessa. Ingresso gratuito per i bambini sotto i 12 anni. Ingresso consentito anche ai vostri amici a quattro zampe (al guinzaglio).