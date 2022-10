Orario non disponibile

Domenica 16 ottobre 2022 è in programma la 21esima edizione di Profumi di Mosto. Eventi, visite in azienda e esperienze sul territorio, per scoprire i vini rosa, rossi e bianchi della Valtènesi, della Riviera del Garda Classico e del San Martino della Battaglia.

I partecipanti potranno visitare una o più cantine sulle colline tra Desenzano e San Felice del Benaco, attraverso i comuni dell’entroterra (Calvagese, Bedizzole e Puegnago) e quelli rivieraschi (Moniga, Manerba e Padenghe) e scoprire i vini prodotti in prevalenza con i vitigni autoctoni Groppello e Tuchì.

I visitatori potranno confrontarsi direttamente con i produttori ed approfondire la conoscenza del lavoro dei vignaioli della Valtènesi e della Riviera. Tutti gli appuntamenti di Profumi di mosto saranno a numero chiuso e con prenotazione obbligatoria e non saranno acquistabili il giorno della manifestazione.