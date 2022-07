Pisogne: StrigaMarket

Prezzo non disponibile

Da venerdì 29 a domenica 31 luglio 2022 in piazza Umberto I a Pisogne è in programma l’evento StrigaMarket – Il Grande Raccolto.

Presso il mercatino sarà possibile trovare manufatti artigianali in pelle, pietre, libri, gioielli e amuleti, prodotti naturali e incensi. Sono in programma anche spettacoli itineranti e workshop. In piazza ci sarà un piccolo punto ristoro con cibo, dolci, birra e bevande storiche. Qui il programma completo.



Evento organizzato da Hexe Events con il patrocinio del Comune di Pisogne.