Piancogno: Fiera dei Fiori

Dopo 2 anni di chiusura per la pandemia, torna la Fiera dei Fiori di Piancogno. Il comune della Valcamonica sarà in festa per 4 giorni (dal 22 al 25 aprile), all'insegna della spensieratezza, della socialità e di centinaia di colori e profumi di primavera.

Lungo via Nazionale, nella frazione di Piamborno, sarà possibile trovare 70 espositori di settore, con tante proposte in ambito florovivaistico, di arredo giardino, agricolo, biologico, tecnologico e molto altro.

La Fiera dei Fiori di Piancogno non è solo una fiera di settore, ma è anche uno degli eventi più attesi della valle, a poca distanza dal Lago d'Iseo, dove ogni giornata sarà ricca di appuntamenti ed intrattenimenti per bambini, ragazzi e adulti con oltre 150 punti di interesse tra espositori, hobbisti, associazioni e commercianti.



Da anni, la fiera attira visitatori, fioristi e vivaisti dalla provincia di Brescia, ma anche da Bergamo, Cremona, Mantova, Verona e tutto il Nord-est, contando numerosi turisti dall'estero, specialmente da Croazia e Slovenia, per un totale di circa 50.000 presenze.