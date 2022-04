Party Chiari: Pasquetta in Villa

Una Pasquetta finalmente di nuovo in compagnia, in uno dei parchi più belli e più simbolici della città. Un modo per tornare alla tanto attesa normalità e riscoprire quel senso di comunità e di appartenenza che sa dare una festività come questa.

È con questo scopo che l’Amministrazione del sindaco Massimo Vizzardi – in particolare, l’Assessorato alle Politiche Giovanili – ha organizzato Party Chiari: l’evento che si terrà lunedì 18 aprile in collaborazione con Eatinero, realtà italiana leader nel settore del food truck e del cibo da strada.

La festa di Pasquetta – che si terrà dalle 10 del mattino alle 23 di sera – offrirà molti appuntamenti divertenti e interessanti, tra cui lo street food di qualità con i food truck di Eatinero.it da gustare a pranzo, merenda, aperitivo e cena; le performance di musica live con band e dj set; e gli espositori del Vanitas' Market – Handmade in Italy. Sarà anche possibile portarsi coperte e teli da casa e fare pic nic.

Non solo. Ci sarà anche un doppio appuntamento – alle 10:30 e alle 16 – con L'orco delle Caverne: lo spettacolo di burattini dedicato ai più piccoli, a cura della Compagnia I Burattini Bonacina.

«Siamo felici di poter offrire alla città la possibilità di vivere una Pasquetta di nuovo in compagnia e all’aperto. La pandemia ci ha insegnato ad apprezzare di più ciò che il territorio offre: per questo abbiamo deciso di proporre una giornata a "km zero" godendo della bellezza del parco di Villa Mazzotti, per trascorrere una piacevole giornata in compagnia oltretutto in modalità green. – ha commentato con soddisfazione l’assessore alle Politiche Giovanili, Chiara Facchetti –. Come Amministrazione abbiamo messo in campo ogni risorsa possibile per alleviare i disagi che la lontananza forzata, causata dalla pandemia, ha riversato in modo particolare sui bambini e sui giovani: siamo certi che questa prima, vera Pasquetta normale sarà apprezzata e invitiamo tutti a partecipare».

PROGRAMMA EVENTO:

10:00 apertura food truck di Eatinero.it e espositori Vanitas’ Market per tutto il giorno

10:30 spettacolo "L'orco della caverne" della Compagnia I Burattini di Bonacina

15:00 musica live con Wop Band

16:00 spettacolo "L'orco della caverne" della Compagnia I Burattini di Bonacina

17:00 Menph dj set (funk, jazz, world music, elettronica)

20:00 musica live con Phonobeat band

FOOD & BEVERAGE

Food truck di Eatinero.it:

BRANCHIE: Burritos gourmet (anche vegetariano), spritz e vino

GIPSY HORSE: Hamburger gourmet a base di carne di black angus, chianina e ingredienti a km0 (tutto gluten free).

GNOKO ON THE ROAD: Gnocco fritto con salumi di Parma, humus, gorgonzola, polpette parmigiane, focaccia imbottita, Lambrusco e bibite

BIRRA DI STRADA: Birra artigianale italiana

GELATERIA MEÌ: Gelato artigianale

HAND MADE & VINTAGE MARKET

Il mercatino hand made & vintage di Vanitas’ Market con una quindicina di espositori provenienti da tutta Italia.