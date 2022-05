Torna nel Borgo di Padernello "Cose Mai Viste", il market dell’handmade dedicato ad abbigliamento, accessori, oggettistica, bijoux e design, accompagnati dai sapori della tradizione e dei food truck.

Una tappa di due giorni all’insegna dei prodotti dell’artigianato che nella sua unicità invita al rispetto per l’ambiente, all’economia circolare e alla condivisione dell’idea che nasce dal lavoro manuale. Dall’abito fatto a mano, unico e irripetibile, al portafogli di riciclo, al gioiello lavorato come pezzo unico non replicabile, alla ceramica lavorata a mano, fino alle sculture ispirate dalla natura, liberando e misurando la propria creatività con laboratori floreali e di ceramica, senza dimenticare attività ludico-ricreative per i più piccoli.



"Cose Mai Viste" si terrà sia negli spazi del Castello di Padernello che della Cascina Bassa, sabato 28 maggio dalle 10 alle 22 e domenica 29 maggio dalle 10 alle 20, con ingresso rispettoso delle regole COVID 19 vigenti e un biglietto di 6 euro, per contribuire al progetto di restauro del Castello.