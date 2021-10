Padenghe: Remember Vintage

"Remember Vintage" arriva a Padenghe sul Garda. Domenica 10 ottobre, dalle 9 alle 19, è in programma l’appuntamento tanto atteso per gli appassionati di moda e accessori d’epoca, design, modernariato, collezionismo, handmade e remake. Non mancherà un Dj Set "Revival" con musica anni '60, '70 e '80.

