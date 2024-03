Ospitaletto organizza la prima edizione di "ChocoMoments": l'evento si svolgerà in Piazza Roma dal 15 al 17 marzo.



Sarà una grande festa del cioccolato artigianale, nel corso della quale ci saranno una "fabbrica" di cioccolato, laboratori per bambini, lezioni per adulti, show cooking e una mostra mercato.

Gli stand resteranno sempre aperti: venerdì e domenica dalle 10 alle 20, sabato dalle 10 alle 23. Sabato alle 18, verrà inoltre prodotta una tavoletta di cioccolato da Guinness dei primati, lunga ben 15 metri.