Orzinuovi: mercatino dell'antiquariato

"La Piazza dei Tesori Antichi", mercatino dell'antiquariato (e non solo), torna domenica 5 febbraio a Orzinuovi. Piazza Vittorio Emanuele II sarà colorata da decine e decine di stand, che esporranno mobili antichi, opere di pittura, ceramiche, accessori per l'arredamento, monili, orologi, dischi in vinile, vestiti, radio, strumenti musicali e tanto altro ancora. Una bellissima opportunità per una passeggiata in compagnia, 'condita' da un po' di shopping in stile vintage.