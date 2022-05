Orzinuovi: La piazza dei tesori antichi, mercatino dell'antiquariato

Si riaccendono le luci sul mercatino storico della città di Orzinuovi bs. Dopo il buon inizio non possiamo che puntare ad un miglioramento continuo. Il mercatino dell’antiquariato, delle cose antiche, del vintage e del collezionismo di Orzinuovi si svolgerà ogni terza domenica del mese. In piazza Vittorio Emanuele II potranno essere esposti mobili, opere di pittura, scultura e grafica, ceramiche, vetro, accessori di arredamento. Oggetti da collezione come francobolli ed oggetti di interesse filatelico , numismatica , riviste, fumetti, giornali , stampe d’epoca, materiale per la scrittura e relativi accessori, cartoline e fotografie, strumenti ottici, macchine fotografiche, monili, orologi , dischi in vinile , grammofoni, radio, strumenti musicali ed altri strumenti di riproduzione sonora e di comunicazione, pizzi, merletti, tovaglie e servizi da tavola, giochi, giocattoli, modellismo, soldatini e figurine, militaria. Per chi desidera esporre è iniziata la selezione inviate la vostra candidatura



mail: info@nonsolovinile.com