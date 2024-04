Montichiari: The dog show

La festa a 4 zampe più fantastica di sempre: “The Dog Show”. Ci saranno gare pazzesche di corsa e salti, Duck Agility, Agility dog, Hoopers, FlyBall e tanto altro. E non dimenticate la Dog Dance: balleremo come non mai al ritmo di musica e poi…. tutti in piscina!!



Siete un po’ timidi? Nessun problema! Qui ci saranno addestratori esperti pronti ad aiutarvi ad imparare cose nuove e divertenti da fare con i vostri Umani. Quindi, unitevi a noi per due giornate indimenticabili di amicizia, giochi e tanto amore per noi cani (e i nostri Umani)!