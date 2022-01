Montichiari: Spider e Cabriolet, mostra-mercato di auto scoperte

Viaggiare a cielo aperto, è un’esperienza straordinaria e indescrivibile. Le sensazioni di guida con il tetto aperto non si possono paragonare a nulla. Il vento che si adegua alla tua velocità, l’aria fresca che accarezza il tuo volto, il sole che riscalda il tuo abitacolo.



Tutto questo ha un solo nome: Spider, o Cabriolet, che dir si voglia. Comunque la vuoi chiamare è una tipologia di autovetture che definisce una passione, uno stile di vita, una filosofia che rende il viaggio, il semplice desiderio di muoversi: un’esperienza.



È la prima manifestazione in Italia nel suo genere. Si potranno ammirare ed acquistare alcune delle auto scoperte più belle di tutti i tempi. Se siete degli appassionati come noi, vi aspettiamo il 1-2-3 Aprile 2022 al Centro Fiera Montichiari (Brescia).



Sarà un evento glamour:

- evento di moda

- proiezione di spezzoni di film

- presentazioni di libri

- interviste a personaggi famosi

- prove di vetture esclusive

- e molto altro..



Se sei interessato a partecipare come espositore contattaci al:

- 059-4924794

- info@visionup.net