Montichiari: Seridò 2023, programma e acquisto biglietti

Seridò e? la festa del gioco. Un immenso parco giochi dedicato ai più piccoli accompagnati dai più grandi. A Seridò trovi 100 aree di gioco attivo, didattiche, sportive e creative allestite a misura di bambino per 7 giorni su una superficie di 80.000 mq!

Sette giornate dove i bambini possono giocare liberamente ovunque, diventando protagonisti attivi in ogni attività, e non semplici spettatori, e dove mamme e papà, entusiasti di tornare un po’ bambini, hanno l’occasione di vivere un’esperienza indimenticabile.



A Seridò si può… sperimentare, scoprire nuove idee, scatenare la creativita?, la fantasia, l’espressivita?, il movimento, fare un laboratorio e assistere ad uno spettacolo, leggere una storia o fare un giro sul trenino!



Hai 100 buoni motivi per venure a giocare a Seridò, 100 come gli spazi gioco a disposizione. Attraversando i padiglioni è possibile trovare quasi ogni proposta di gioco; dai giochi giganti passando per tricicli, trattori e mini go-kart, senza dimenticare i gonfiabili (presi immancabilmente d’assalto). A ciò si aggiungono gli spettacoli di teatro e burattini, l’area riservata ai bimbi di età 0-3 anni, i tantissimi laboratori creativi, gli sport e l’immancabile padiglione dedicato ai giochi da fare “per terra”. Insomma: un autentico mondo magico per i bambini.



L’edizione 2023 è caratterizzata da alcune novità importanti che verranno svelate solo alla pubblicazione della mappa ufficiale.



E, poiché a Seridò ci si sta un’intera giornata, non possono mancare aree pic-nic all’interno di ogni padiglione, bar e aree food per soddisfare ogni palato a nursery, attrezzate con fasciatoio, forno a microonde e poltrone per l’allattamento.



Seridò in breve



Le date: 22, 23,24, 25, 29 e 30 Aprile e l’1 Maggio 2023

Orario: continuato dalle ore 9.30 alle ore 19.00

Location: Centro Fiera del Garda Montichiari (Bs) – Via Brescia, 129.

In caso di pioggia? L’evento si svolge al chiuso e si terrà anche in caso di pioggia



Biglietti: I biglietti sono acquistabili solo attraverso la biglietteria online collegandosi al sito https://www.serido.it/biglietti/



Costo:

. Biglietto bambini (dai 3 ai 12 anni compiuti) € 5,00

. Biglietto adulti (dai 13 anni in su) € 14,00

. Ingresso libero per i bambini 0-2 anni

. Ingresso gratuito per persone con disabilità ed 1 accompagnatore (richiedere la documentazione dal sito)



Parcheggio: 11.000 posti auto gratuito; area camper non attrezzata gratuita

Servizi per i piccoli: nursery dotate di fasciatoio, microonde, poltrona allattamento

Ingresso cani e animali: Non è consentito accesso agli animali domestici di qualsiasi taglia



Informazioni

FISM Brescia

389 564 58 67 dalle 9.00 alle 17.00

segreteria@serido.it

Sito web: www.serido.it



Instagram: https://www.instagram.com/serido_lafesta/