Montichiari: Seridò

Seridò è un evento, promosso da FSIM Brescia, che da anni è entrato nel cuore di piccoli e grandi. Uno spazio stimolante con stand, aeree gioco, spazi ricreativi e di ristoro, con tantissime attività per i bambini in cui possono divertirsi, giocare ed emozionarsi.

Seridò si svolge al Centro Fiera del Garda Montichiari, nelle giornate del 23, 24, 25, 29 e 30 Aprile e l'1 Maggio 2022. L'orario è continuato dalle 9:30 alle 19:00. Si svolge al chiuso e si terrà anche in caso di pioggia. Ogni giorno c'è un massimo di presenze giornaliere, prenota qui i tuoi biglietti e decidi quando visitare la fiera.

Per l’ingresso non è richiesto esibire il Green Pass. All’interno della manifestazione, sarà però obbligatorio esibire il Green Pass base per l’accesso alle zone ristoro in area interna (bar, aree picnic, punti ristoro) e agli eventi interni.