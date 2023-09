Montichiari: salone internazionale dell’emergenza, gli eventi Aifos

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Gli eventi AiFOS al Salone Internazionale dell’Emergenza Reas 2023 ,Al salone Reas dell’emergenza che si terrà dal 6 all’8 ottobre 2023 a Montichiari (BS) AiFOS organizza vari eventi per ragazzi e per adulti. Si parlerà, ad esempio, di rischio sismico, di elicooperazione, di volontariato e sicurezza durante gli eventi. Di fronte all’aumento delle manifestazioni climatiche estreme, delle calamità naturali sul territorio (frane, alluvioni, incendi, terremoti, …), delle difficoltà di gestione della sicurezza e salute negli eventi e negli stabilimenti industriali è sempre più importante affrontare il tema delle emergenze. Non solo è necessario migliorarne la gestione e la nostra capacità di intervento, ma c’è ancora molto da imparare e da fare nell’ambito della “prevenzione” e della “riduzione” del disagio per le persone colpite.

Per questo motivo, l'Associazione Italiana Formatori della Sicurezza di Volontariato per la Protezione Civile (AiFOS Protezione Civile), partecipa attivamente al 22° Salone Internazionale dell’Emergenza – REAS che si svolgerà dal 6 all’8 ottobre 2023 presso il Centro Fiera di Montichiari (Brescia). Il Salone REAS è una importante fiera in Italia per il settore emergenza, primo soccorso e antincendio; un punto di riferimento grazie alla presenza delle principali realtà produttive e commerciali del settore e al forte legame con le Istituzioni, i Corpi dello Stato, gli Enti e le Associazioni di volontariato. La fiera REAS, connessa con Hannover Fairs International GmbH e con Interschutz (fiera specializzata leader a livello mondiale), offre strumenti concreti per innovare e accrescere il bagaglio tecnico di operatori e volontari ed è ricca di opportunità per i visitatori che operano ad ogni livello nel protocollo nazionale di gestione dell’emergenza. Durante la fiera REAS l'associazione AiFOS Protezione Civile ha previsto quattro diverse iniziative. La prima è un workshop a partecipazione gratuita che si terrà il 6 ottobre 2023 e sarà dedicato a bambini e ragazzi.

Il workshop - dal titolo “Non ti allarmare. A Reas il progetto educativo di AiFOS dedicato a bambini e ragazzi” – è un progetto educativo curato da: - Stefano Farina: vicepresidente di AiFOS Protezione Civile e R.S.P.P. del Servizio prevenzione rischi e centrale unica di emergenza della Protezione Civile della Provincia Autonoma di Trento - Nicola Montiglioni: Responsabile Servizio Protezione Civile Castiglione dei Pepoli (Bologna).

Venerdì 6 ottobre 2023, dalle ore 14.00 alle ore 16.00, si terrà al Salone REAS a Montichiari il workshop a partecipazione gratuita, ma con necessità di iscrizione, “Il volontario tra eventi e manifestazioni. Safety, primo soccorso, antincendio, supporto, …i volontari sono la colonna portante dell’evento”. Durante l’incontro, condotto da Stefano Farina, si ricorderà che con la ripresa a pieno regime di eventi e manifestazioni i volontari vengono sempre più coinvolti nei vari ruoli ed incombenze (safety, primo soccorso, antincendio, supporto, …). Ma quali sono gli aspetti da conoscere e la necessaria formazione ed informazione? Nel workshop si faranno alcuni esempi di quello che si può fare. A tutti i partecipanti verrà consegnato un attestato di presenza valido per il rilascio di n. 2 crediti di aggiornamento per Formatori area tematica n.1 (normativa) e RSPP/ASPP.

Il percorso informativo AIFOS per volontari laici: elicooperazione Sabato 7 ottobre 2023, dalle ore 09.30 alle ore 12.30, al Salone REAS a Montichiari AiFOS Protezione Civile organizza il percorso informativo - a partecipazione gratuita, ma con necessità di iscrizione - “Elicooperazione. Percorso informativo per volontari laici”. Questo il programma dell’incontro: - descrizione della macchina ad ala rotante; - operazioni di volo e a terra; - segnalazioni manuali al pilota; - sicurezza degli operatori a terra. I relatori: - Ten. Col. Claudio Proietti: Comandante del 2° Nucleo Elicotteri Carabinieri - S. Ten. Pietro Pinna: Capo Sezione Operazioni 2° Nucleo Elicotteri Carabinieri.

Il seminario AiFOS sul rischio sismico negli stabilimenti industriali Infine, sabato 7 ottobre 2023, dalle ore 14.00 alle ore 16.00, si terrà al Salone REAS a Montichiari il seminario - a partecipazione gratuita, ma con necessità di iscrizione. Il seminario affronta il tema del rischio sismico nelle attività produttive, con particolare riferimento alle aziende a Rischio di Incidente Rilevante e alla valutazione di scenari NATECH per stabilimenti industriali. Durante la trattazione saranno considerati anche la sicurezza sismica delle scaffalature e dei serbatoi e i relativi rischi per evacuazione ed eventi incidentali indotti. A tutti i partecipanti verrà consegnato un attestato di presenza valido per il rilascio di n. 2 crediti di aggiornamento per Formatori area tematica n.2 (rischi tecnici) e RSPP/ASPP. Il relatore sarà Lucio Fattori, Ingegnere e consulente, Consigliere Nazionale AiFOS.