Montichiari: Festival dei Motori

Prezzo 9 euro (intero). Ingresso gratuito fino a 12 anni. 5 euro per gli over 65

Sabato 10 e Domenica 11 settembre, al Centro Fiera di Montichiari torna l’appuntamento con il Festival Dei Motori, l’evento dedicato al mondo dei motori in un fine settimana ad alto contenuto spettacolare.

Durante i due giorni del Festival Dei Motori, grazie ad un ricco programma di eventi speciali, il Centro Fiera di Montichiari diventa la meta prediletta per chi ama l’universo dei motori e vuole lasciarsi contagiare dall’energia sprigionata da piloti e stuntmen professionisti. Il Festival Dei Motori è una grande festa di pubblico. Utilizzando in maniera funzionale gli spazi del quartiere fieristico, portiamo in fiera auto, moto, motocross acrobatico, contest di tuning, custom e car audio, in una formula che richiama visitatori e appassionati da tutto il Nord Italia.