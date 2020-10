Montichiari: Festival dei Motori

Sabato 17 e Domenica 18 Ottobre, dalle 9.00 alle 19.00, al Centro Fiera di Montichiari torna l’appuntamento con il Festival dei Motori, l’evento dedicato al mondo dei motori in un fine settimana ad alto contenuto spettacolare.

Durante i due giorni del Festival Dei Motori, grazie ad un ricco programma di eventi speciali, il Centro Fiera di Montichiari diventa la meta prediletta per chi ama l’universo dei motori e vuole lasciarsi contagiare dall’energia sprigionata da piloti e stuntmen professionisti. Il Festival Dei Motori è una grande festa di pubblico. Utilizzando in maniera funzionale gli spazi del quartiere fieristico, portiamo in fiera auto, moto, supercross, contest di tuning, custom e car audio, in una formula che richiama visitatori e appassionati da tutto il Nord Italia.

Il FestivalDei Motori offre un’esposizione di prodotti pensati per il pubblico dei consumatori. Nell’area commerciale, i visitatori potranno visionare e apprezzare da vicino una selezione di auto, moto e modelli da competizione, veicoli storici e d’epoca, autovetture moderne, accessori per scuderie e soluzioni per officine e carrozzerie.

È confermato, inoltre, il tradizionale appuntamento con la Mostra Mercato e Scambio, l’ultima delle edizioni annuali che il Centro Fiera di Montichiari propone agli appassionati di auto e moto, con un ampio assortimento di pezzi di ricambio e occasioni da non perdere.

Il Festival dei Motori è un’occasione unica per i cultori di auto e moto, grazie anche ad programma di eventi collaterali in grado di catturare tutte le tendenze del settore.