Montichiari: Fiera dell’elettronica

Sabato 4 e domenica 5 settembre 2021, al Centro Fiera di Montichiari, ritorna l’appuntamento con la Fiera dell’Elettronica, la mostra mercato dedicata agli appassionati di informatica, hi-tech, computer, video, HI-FI e radio d’epoca, componentistica ed attrezzature per il radiantismo.

Giunta alla 55esima edizione, la fiera offrirà una panoramica completa del settore, con le migliori offerte per il pubblico dei consumatori. Al contempo, come da tradizione, la manifestazione sarà arricchita da un programma di eventi speciali destinati ai radioamatori, ai collezionisti di radio d’epoca e agli esperti del radiantismo.



