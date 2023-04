Monticelli Brusati: street food in cantina

Street food in cantina: lunedi’1 maggio 2023 alla cantina La Montina di Monticelli Brusati. Programma: ore 11 visita cantina; ore 12 apertura isole degustazione.

Lo street food in versione franciacortina

4 isole di degustazione, 4 specialità della cucina di Villa Baiana e 4 vini La Montina. Scegli tu l’ordine con cui viaggiare tra questi golosi abbinamenti.

Ad ogni ospite verranno consegnate 4 fiches, una per ciascuna isola degustazione. Tempo permettendo, l’evento si svolgerà all’aperto.



4 isole degustazione:

Le verdure di stagione in tempura – abbinate a La Montina Franciacorta Brut

Il lombo allo spiedo con polenta – abbinato a La Montina Rosso dei Dossi

La trippa alla parmigiana – abbinata a La Montina Franciacorta Extra Brut

La torta linzese con ragout di frutta – abbinata a La Montina Franciacorta Rosé Demi Sec

Il prezzo della visita in cantina con pranzo degustazione è di € 65 a persona.



Per i bimbi: Crocchette di pollo e patatine fritte, hamburger, gelato e Bibita ( 30 euro).

La prenotazione è necessaria e si può effettuare scrivendo a comunicazione@lamontina.it.