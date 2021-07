Padenghe sul Garda: mostra mercato del disco in vinile

L’associazione Nonsolovinile è felice di presentarvi la prima edizione della mostra mercato del disco in vinile di Padenghe, nelle giornate di venerdì 16 luglio ( dalle 16.00 alle 23.00 ), sabato 17 luglio ( dalle 10.00 alle 23.00 ) e domenica 18 luglio dalle 10.00 alle 20.00 ).



Tra gli stand potrete trovare dischi da collezione o da ascolto, nuovi ed usati ma non solo dischi in vinile anche cd, gadget, memorabilia e hi fi . Musica per tutti i gusti pop, rock, metal, new wave, funky, jazz, disco dance.



Fatevi abbracciare dal caldo mondo del disco in vinile venite a trovarci in piazza Gabriele D'Annunzio.



Potrete vivere tre giornate di musica anche grazie ai concerti di jazz on the road 2021, che farà tappa a Padenghe nelle due serate del 16 e 17 luglio.



INGRESSO GRATUITO

