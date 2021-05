Valeggio sul Mincio: Mercato dell'Antiquariato

Occasione imperdibile per ogni grande appassionato di antiquariato che si rispetti, il mercatino muove annualmente migliaia d’entusiasti visitatori, portandoli all’ombra del Palazzo Municipale e delle torri del Castello Scaligero. Al Mercato dell’Antiquariato e del Modernariato troviamo amatori, professionisti commercianti, ma anche hobbisti dallo spirito letteralmente religioso in merito a pezzi di alta qualità ed indiscutibile ricercatezza.

Mobili, ceramiche ed argenti inglesi, stampe e libri rari, specchi, cornici e preziosi lampadari in vetro soffiato, macinacaffé in bachelite, pezzi di modernariato e design, capi vintage ed originali bauli da viaggio, tendaggi e tessuti per l’arredamento, spettacolose collezioni di numismatica sono solo alcuni tra gli oggetti che si possono scovare sui banchi di questo mercato, che conta anche sui negozi al dettaglio del centro storico, aperti per l’occasione.