Mercatini di Natale, si comincia. Come ogni anno, tra i primi della lista ci sono quelli organizzati a Mantova: primo appuntamento già sabato 11 novembre in Piazza Virgiliana, poi senza sosta tutti i sabati e le domeniche (dalle 10 alle 19) fino al 26 dicembre compreso. Aperture straordinarie venerdì 8 dicembre, lunedì 25 solo il pomeriggio e, come detto, martedì 26.

Sarà allestita anche una pista di pattinaggio da 500 metri quadrati, aperta tutti i giorni dalle 10 alle 12.30, dalle 14 alle 19 e dalle 20.30 alle 22.30 fino al 14 gennaio. Sabato, domenica e festivi animazione sul ghiaccio e possibilità di lezioni private con maestro qualificato della Federazione Italiana Sport Ghiaccio. Le bancarelle: saranno attivi ben 42 espositori di prodotti alimentari, cosmetica, abbigliamento, hobbistica, oggettistica. Operativo anche il trenino turistico con partenza e arrivo in Piazza Mantegna.