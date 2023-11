Il Comune di Castenedolo, con il patrocinio della Provincia di Brescia e di Bergamo Brescia Capitali della Cultura, organizza per il periodo Natalizio l’esposizione “Mattoncini a Castenedolo” che quest’anno arriva alla terza edizione.



Sabato 2 e domenica 3 dicembre presso la Palestra Comunale in Viale della Rimembranza, alcuni collezionisti esporranno le loro opere, tutte rigorosamente costruite co2n i mattoncini più famosi del mondo. Presente anche una vasta area per il gioco libero di grandi e piccoli organizzata, come ormai da tradizione, in collaborazione con l'Associazione Cremona Bricks che ringraziamo per la disponibilità.