Sabato 29 luglio, a Marone, alle ore 18:00 inizierà la Notte Bianca. Per tutta la notte ci saranno negozi aperti, bancarelle, gonfiabili e animazione per bambini.

Inoltre, saranno presenti più di 10 punti di ristoro e 8 punti musicali di diverso genere tra Dj e Gruppi.

Dalle ore 17:00 di sabato 29 luglio, alle ore 05:00 di domenica 30 luglio, la via centrale del paese sarà chiusa alla viabilità , dall’incrocio di via Roma con via Giuseppe Zanardelli fino all’incrocio di via Roma con via Vittorio Emanuele.