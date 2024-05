Lugana Festival, prima edizione: appuntamento alla Spiaggia d'Oro di Desenzano del Garda sabato 4 e domenica 5 maggio. L'evento è organizzato dal Fam, il ristorante, lounge bar e beach bar che dal 2019 ha dato nuova vita alla zona, rimasta abbandonata per anni: tra i featuring ovviamente il Consorzio Lugana, il patrocinio del Comune di Desenzano, tra i partner anche Bonera, Green Studio, Toscolano, Rastal e Mynet, tra i primi a portare la fibra ottica sul Garda (a Lonato: era il lontano 2001) e che in questi mesi prosegue con un altro ambizioso progetto di digitalizzazione della filiera del Lugana, portando la fibra a tutte le cantine che oggi ne sono ancora sprovviste.

Il Lugana Festival si snoderà in due giorni di degustazioni, assaggi, musica e gastronomia per celebrare il vino bianco più noto, amato e venduto del Garda, prodotto in 28 milioni di bottiglie e al 60% esportato all'estero, in 65 Paesi.

Il Lugana Festival di Desenzano

Ingresso 20 euro, degustazioni illimitate: porte aperte sabato 4 dalle 15 alle 23, domenica 5 fino alle 22. L'area tasting sarà allestita nel giardino esterno del Fam, affianca da due food truck, dj set e un'area bimbi con laboratori e focus su vigne e suolo morenico. In prima linea anche i prodotti griffati Grana Padano, altro sostenitore dell'iniziativa. “L'idea nasce sull'onda del grande successo del Garda Gin Festival – spiega Luca Guidetti del Fam – che ormai accoglie più di 1.300 presenze, sempre su una formula di 2 giorni. Il 4 e il 5 maggio avremo con noi 27 viticoltori, una bella rappresentanza delle 135 aziende che oggi producono Lugana, prodotto iconico e importante anche dal punto di vista culturale”.

Un brindisi alla prima edizione

“È sempre importante essere presenti sul territorio – dichiara Edoardo Peduto, direttore del Consorzio Lugana –: ci aspettiamo tanti wine lover e tanti giovani. In tal senso il Lugana ha un vantaggio competitivo, piace alle nuove generazioni, è facile da raccontare e tanto versatile, abbinabile sia all'alta cucina che agli aperitivi”. Il logo dell'evento è una dedica al territorio: un pentagono tridimensionale che raccoglie le coordinate dei 5 Comuni dove si produce Lugana, ovvero Desenzano, Sirmione, Pozzolengo, Lonato e Peschiera. “L'enoturismo è ormai motore dell'ospitalità moderna – il commento dell'assessore Stefania Lorenzoni – ed eventi come questo celebrano il connubio tra istituzioni, consorzi, attività produttive e commerciali”. “

Siamo estremamente affezionati al Garda e in particolare alla zona di produzione del Lugana – la chiosa di Giovanni Zorzoni, direttore generale di Mynet – dove più di 23 anni fa abbiamo realizzato le prime reti interamente in fibra ottica. Oggi la digitalizzazione del settore vitivinicolo è un elemento strategico: in queste settimane siamo impegnati a portare connettività ultraveloce a numerose cantine”.Un brindisi alla prima edizione.