Lonato in Festival, giunto alla decima edizione, propone dall’11 al 14 agosto un ricchissimo calendario di spettacoli en plein air e si conferma fra le principali manifestazioni italiane dedicate al circo contemporaneo, con la presenza di importanti compagnie nazionali e internazionali. Assicurati quattro giorni di meraviglie, divertimento, stupore per grandi e piccoli!



Ormai collaudata la formula del festival, che dal 2013 propone al pubblico, con un linguaggio semplice ed immediato, varie forme artistiche e contenuti culturali capaci di dialogare tra loro e con il suggestivo contenitore storico, la Rocca Visconteo Veneta di Lonato del Garda (Brescia), una fra le più imponenti fortezze del nord Italia, da cui si gode un’impareggiabile vista sul lago.



Negli ampi e suggestivi spazi en plein air della Rocca e del parco sottostante si esibiscono dalle 18.30 alle 24.00, senza soluzione di continuità, artisti di strada, compagnie di circo contemporaneo e di teatro di figura, musicisti. Grande spazio viene dedicato al divertimento dei bambini con giochi e spettacoli adatti al pubblico dei più piccoli.

La magia dei DekRu, i mimi ucraini

C’è grande attesa per DekRu, quartetto di noti e bravissimi mimi ucraini fondato a Kiev nel 2010, premiato al Festival Mondiale del Circo di Mosca e al Festival di Clown e Mimi di Odessa. Il loro spettacolo “Anime Leggere” è già stato apprezzato in numerosi paesi di tutto il mondo, tra cui Francia, Polinesia, Tahiti e Nuova Caledonia, oltre che in Russia e Ucraina.

E’ uno show elegante e fortemente evocativo, con un susseguirsi di quadri molto suggestivi e un pizzico di sottile umorismo. Come per magia, ecco comparire davanti agli occhi degli spettatori un affascinante mondo marino, ricco di pesci e piante curiose, seguito da una romantica storia d’amore tra due statue viventi e dal multiforme universo del circo: leoni, acrobati su un trapezio, giocolieri e un pubblico esultante, per un viaggio nel regno della fantasia in compagnia di questi virtuosi eccezionali. Alla fine della performance tutti rimangono con la sensazione di un delizioso e divertente sogno da cui non vorrebbero svegliarsi.



Compagnie e artisti prestigiosi

Fra le presenze più importanti del festival, il Circo El Grito, riconosciuto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e perennemente in tour nelle importanti piazze e nei principali festival europei. Il suo nome porta ben impressa la sua componente internazionale, dato che è stata infatti fondato dall’acrobata uruguaiana Fabiana Ruiz Diaz e dall’artista multidisciplinare italiano Giacomo Costantini. A Lonato presenta “Uomo calamita”, uno spettacolo di circo contemporaneo, illusionismo, musica e letteratura, scritto e diretto da Giacomo Costantini. Tra spericolate acrobazie, colpi di batteria e magie surreali, la voce di Wu Ming 2 guida lo spettatore in una vicenda tra storia e fantasia, quella di un circo clandestino durante la Seconda Guerra Mondiale. E poi si esibiscono con le loro coinvolgenti performances Bustric (nome d’arte di Sergio Bini, che scrive e interpreta spettacoli in cui mescola varie tecniche, dal gioco di prestigio alla pantomima, al canto e alla recitazione, in un ritmo narrativo che riempie le sue storie di sorprese, di cose buffe e inattese) e Francesco Sgrò (fra l’altro fondatore del Collettivo 320chili e della scuola di circo per ragazzi “Fuma che’nduma”, direttore artistico e interprete di performance acrobatiche, regista invitato e coach artistico dell’Università Codarts Circus School di Rotterdam).

Burattini, marionette, acrobazie

Magici per bambini e adulti sono i burattini a guanto “al femminile” delle bolognesi Nasiinsu (Sandra Pagliarani e Stefania Rosignuolo) e le marionette a filo della compagnia professionale praghese Karromato e da seguire col fiato sospeso le acrobazie dal ritmo incessante e dal forte impatto visivo che uniscono circo, teatro e comicità dei DuoPiGreco ( compagnia di circo contemporaneo nata nel 2020 dalla collaborazione di due amici Alessandro De Luca e Matteo Antonucci, acrobati specializzati in palo cinese). Fra gli altri divertenti spettacoli, ci sono in programma “Trick Nick” (un pic-nic a base di “trick”, ovvero trucchi, in cui Andrea Farnetani, coinvolgendo il pubblico, crea momenti poetici e surreali usando semplici oggetti d’uso comune, come palline, giornali, bicchieri, cucchiai, palloncini), BandaStorta Circus (un “soufflé” di musica e risate, che coinvolge il pubblico in peripezie musicali e gag incalzanti), Wunder Tandem (due voci, una fisarmonica e un mini drum set danno vita a un pastiche musicale che mescola in modo sfrontato e ironico i generi più disparati).



Per informazioni:

www.lonatoinfestival.it

info@lonatoinfestival.it

Tel. +39 0309130060