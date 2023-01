Lonato del Garda: 65ª Fiera Regionale

La Fiera Regionale di Lonato del Garda scalda i motori: sabato 7 gennaio, alle 20.30, presso il palazzetto di via Regia Antica è in programma la serata di presentazione della 65esima edizione, che vedrà come ospite speciale Andrea Catavolo, con la partecipazione della cantante Elena Camo. Nel corso dell'evento, la giunta comunale premierà alcuni cittadini lonatesi che si sono particolarmente distinti nell’ambito di diverse discipline: sport, arte, studio.

Confermati molti degli appuntamenti tipici della fiera, tra cui i convegni tematici di Coldiretti Brescia, in programma per giovedì 12 gennaio, alle 18 presso il padiglione della Rocca. La Sala del Celesti del municipio ospiterà ben quattro convegni, tra le giornate di mercoledì 11, giovedì 12, venerdì 13 e martedì 17 gennaio, ovvero rispettivamente, il convegno a cura del CAI – Desenzano del Garda (mercoledì 11, ore 20.30), il convegno a cura di Garda Uno (giovedì 12, ore 20.30), Confagricoltura Brescia (venerdì 13, ore 10), il convegno degli Assofanti (martedì 17, ore 20.30).

Grande appuntamento di quest’anno ospitato dalla nostra Sala del Celesti è la presentazione della mostra dal titolo “Il Giglio. I dieci anni che sconvolsero l’isola”, programmata per le 20.30 di venerdì 13 gennaio, evento patrocinato dal Comune e con il sostegno di Feralpi Group. La mostra, poi, sarà collocata presso la Sala del Capitano della Rocca e sarà accessibile al pubblico dal 13 gennaio al 5 febbraio, i sabati e le domeniche, dalle 10 alle ore 17. L’ingresso sarà gratuito per tutti i cittadini lonatesi.

Sabato 14 gennaio, alle 10.30, appuntamento con l’inaugurazione ufficiale, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose presso la rotatoria di viale Roma (incrocio con via Galilei), a cui parteciperà anche il Corpo Musicale del paese.

Domenica 15 gennaio, giornata di chiusura di un'edizione tanto sentita e tanto attesa. Gli appuntamenti in programma sono davvero numerosi: troveranno conclusione con il concerto gratuito "Petite Messe Solennelle" di Gioachino Rossini, con Alessia Panza e Marta Pluda, sabato 21 gennaio alle 20.30 presso la Basilica di San Giovanni Battista.