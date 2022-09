Lonato del Garda: cittadella in festa

Nelle piazze e per le vie del borgo antico artigiani, musica, arte e mestieri, spettacoli itineranti, giochi e visite guidate per grandi e piccoli. Isabella Gonzaga in visita a Lonato

Programma

Dalle ore 11.00 alle ore 18.00

- Mercato Storico e Banchi e Botteghe di Antichi Mestieri



Ore 16.00

- Arrivo di Isabella Gonzaga, corteo storico dalla Rocca al centro cittadino



Ore 16.15

Spettacolo con bandiere, tamburi e chiarine



Ore 16.30

Musica e danze storiche di gruppo e passo a 2 , danza con i veli, danza con i nastri, danza con tamburelli



Ore 17.00

Spettacolo : Torneo dei campioni in armature complete Cinquecentesche

Con balzi , cadute e colpi di scena