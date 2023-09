Librixia: Fiera del libro di Brescia

Fiera del libro di Brescia 2023, manifestazione realizzata da Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale, attraverso il proprio circolo culturale ANCoS, e dal Comune di Brescia è giunta alla decima edizione. Per il nono anno consecutivo Bcc Agrobresciano sarà il main sponsor della kermesse che torna con molte novità nell’edizione “Capitale” quest’anno dal 23 settembre al 1 ottobre.

Un’edizione speciale, la decima, in un anno speciale, l’anno di Bergamo Brescia Capitale italiana della Cultura, che regala alle lettrici e ai lettori 192 appuntamenti (erano 114 nel 2022) tra incontri con autrici e autori, laboratori, letture ed esperienze per le giovani lettrici e i giovani lettori da 0 a 18 anni.

Quasi 200 incontri quindi ospitati nelle diverse location della kermesse (Agrobresciano Arena, Salottino RBM, Auditorium San Barnaba, Museo di Santa Giulia, Pinacoteca Tosio Martinengo), nelle variegate sedi di “Fuori Librixia” e nello spazio di Piazza Mercato dedicato agli appuntamenti di LIBRIXIA DOMANI, che offre, in questa seconda edizione, laboratori, letture, ed esperienze pensate per le giovani lettrici e i giovani lettori.

Librixia porta in scena la migliore produzione letteraria, le autrici, gli autori e i personaggi del mondo della cultura, dello spettacolo e dell'informazione locale e nazionale per avvicinare tutti i cittadini al vivace e ricco mondo dell’editoria e alla creatività che nasce, cresce e si diffonde partendo dai libri.

È proprio la diffusione della creatività e della cultura, nel senso più ampio del termine, la prerogativa principale di Librixia. Nove giorni di kermesse letteraria, per spaziare dalla poesia all'arte, dalle scienze alla politica, dalla filosofia all'attualità, dal lavoro all'economia, aprendo spazi di lettura per i bambine/i e ragazze/i e per le scuole, di tutti i gradi di istruzione, coinvolgendoli in progetti specifici.



La fiera si svolge nella tradizionale cornice di Piazza Vittoria, dove vengono allestiti la tensostruttura per gli incontri dal vivo con gli autori e il mercato librario, con la presenza delle case editrici bresciane e delle librerie cittadine, nonché nelle numerose ulteriori sedi che si aprono per accogliere le tantissime proposte in calendario.

Librixia piace e cresce. Cresce nei numeri degli eventi in calendario, del pubblico che vi partecipa e dei partecipanti protagonisti, le autrici e gli autori che l’animano. Anche quest’edizione ha infatti raccolto l’affetto di moltissime autrici e moltissimi autori, e delle loro case editrici, che ogni anno garantiscono la loro presenza con libri e temi di sempre maggior interesse e attualità, avendo creato con il pubblico un’intesa stimolante.



All’interno del mercato librario con le librerie e le case editrici, vera peculiarità di questa manifestazione storica, verrà allestito quest’anno il “Salottino letterario RBM”, luogo d’incontro che ospiterà alcune presentazioni delle proposte editoriali made in Brescia, ma non solo.



E poi l’Auditorium San Barnaba, Palazzo Loggia e il suo Salone Vanvitelliano, il Museo di Santa Giulia, la Pinacoteca Tosio Martinengo e il Cinema Nuovo Eden sono coinvolti in quest’edizione da “Capitale italiana della Cultura”, in cui le presentazioni sono state pensate per dare approfondimento ai temi su cui la città, unitamente a Bergamo, ha posto pensiero e prospettiva per la costruzione del dossier “La città illuminata”.

Si rinforza in quest’edizione la collaborazione con Fondazione Brescia Musei con l’inserimento all’interno del calendario della sezione “Progetti Speciali” con il programma “Saturday Art Book Fever”, una maratona artistica letteraria prevista sabato 30 settembre presso i Musei civici, e le proposte combinate libro-film promosse dal Cinema Nuovo Eden.

Nasce quest’anno la prima edizione di “Fuori Librixia” con il Museo Casa Zani di Cellatica, la Sala della Gloria dell’Università Cattolica, il Salone Apollo nella sede del Rettorato dell’Università di Brescia, Cascina Parco Gallo, la Novalis Open School di Mompiano, e con due particolari eventi curati dall’associazione culturale “Brescia si Legge” nel originale format “BSL Talk” dedicati alla lettura under ed emergente della produzione editoriale locale, il 26 e il 28, presso i locali Dukka e Caffé della Stampa. Così come interessante novità è la collaborazione con l’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia con lo sguardo sull’editoria del confine orientale e gli incontri ad essa dedicati.



Torna Librixia Domani, il festival culturale, ideato dal Comune di Brescia e dal Sistema Bibliotecario Urbano, interamente dedicato ai libri per bambini e ragazzi, con 53 appuntamenti, 10 in più rispetto alla precedente edizione, che propone incontri con autrici, autori, illustratori, professionisti del mondo dell’editoria, proposte musicali e attività creative. Anche qui le proposte scaturiscono dai grandi temi di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023: “La città dei tesori nascosti”, “La città che inventa”, “La città natura”, “La cultura come cura”, a cui si aggiunge la proposta musicale di “La città risuona”, sviluppata attraverso la collaborazione con lo Sportello Musica del Comune di Brescia. Il programma vede la partecipazione di molti tra le autrici e gli autori specializzati in editoria per bambini e ragazzi più conosciuti, quali Adrian Fartade, Donata Columbro, Matteo Bussola, Licia Troisi, Enrico Galiano, Sofia Gallo, Simonetta Tassinari, Icaro Tuttle, e molti altri tra cui la brescianissima booktoker Valentina Ghetti che torna a Librixia Domani dopo la prima sua partecipazione all’edizione 2022.

Librixia DOMANI ospita infine l’incontro, organizzato in collaborazione con l’Associazione Cieli Vibranti e il Festival De André (sabato 30 alle 19:15) con Mauro Pagani dal titolo “Nove vite e dieci blues”. Un‘autobiografia (Bompiani Overlook) con Franco Zanetti e Alessandro Adami e il laboratorio dedicato ai bambini dai 4 ai 6 anni - Volta la carta (Laboratorio di disegno e creatività a cura di Cieli Vibranti e Festival De André).

Librixia 2023, declinata nei più disparati generi, raccoglitore di idee, confessioni, storie, fatti ed emozioni è pronta ad alimentare la voglia di leggere e di sapere dei tanti affezionati e dei nuovi visitatori che nutrono l’affetto nei confronti di questo oggetto antico, il libro, sempre attuale, nonostante le sue versioni digitali, interattive e audio che non l’hanno sostituito, se mai, reso ancora più attuale.



Librixia ha il sostegno e la collaborazione organizzativa e creativa del Comune di Brescia, di Regione Lombardia e Provincia di Brescia e il contributo della Camera di Commercio di Brescia e Fondazione Asm e la collaborazione di Gruppo Brescia Mobilità e del Ministero dell’Istruzione e del Merito per il seminario e l’incontro nella mattinata di mercoledì 27. E poi tutto il Sistema Confartigianato Imprese, società collegate e imprese associate. Confermata la collaborazione con il Sistema Bibliotecario Urbano, promotore dell’appuntamento di “LIBRIXIA DOMANI. Crescere con i libri”, e l’Associazione “Il Leggio” che raggruppa i librai cittadini.

Programmazione che si avvale della collaborazione dell’Università degli Studi di Brescia che anche quest’anno ospita una sua programmazione all’interno del “Salone Apollo” presso il Rettorato con gli incontri direttamente promossi: "Educazione alla cittadinanza e costituzione" di Marisa Michelini e Giovanni Turelli, "Diventare imprenditrici e imprenditori di se stesse/i" di Giovanna Sansoni e la Presentazione Piano Strategico Università degli Studi di Brescia sessennio 2023-2028. Torna tra le collaborazioni l’Università degli Studi di Brescia che attraverso il Collegio Universitario Luigi Lucchini promuove in quest’edizione la partecipazione diretta degli studenti universitari alla manifestazione nell’incontro con Pierfrancesco Maran mercoledì 27.

Si amplia quest’anno anche la collaborazione con l’Università Cattolica di Brescia che grazie al coinvolgimento della casa editrice Vita e Pensiero, propone direttamente gli incontri in calendario con Nello Scavo “Libyagate” del 23.9, Raul Gabriel, “Il gesto digitale”, Viviana Daloiso, Antonella Mariani con “Noi, donne afgane” ed il coinvolgimento di Oliviero Ponte Di Pino autore del libro “Cultura: un patrimonio per la democrazia” per l’intervento nella giornata della Costituzione va in scena, oltre ad ospitare nella prestigiosa Sala della Gloria, il 25.9 l’incontro “Trasformare la scuola. Leadership leggera e comunità educante”, casa con la presenza dell’autore Raymond Isola.

BCC Agrobresciano, main sponsor di Librixia promuoverà direttamente l’incontro in calendario sabato 30 settembre alle ore 17, presso l’area meeting “Agrobresciano Arena” di Piazza Vittoria, con l’europarlamentare ed economista Irene Tinagli che partendo dal proprio libro “La Grande Ignoranza” entrerà nel merito al quadro legislativo europeo e delle sfide imminenti cui l’Unione sarà sottoposta nei prossimi anni.

Official Sponsor direttamente impegnato in questa edizione 2023 sarà ancora una volta “Rangoni & Affini S.p.A.” che ha scelto Librixia per la consegna del Premio "Il Grifone d'Acciaio 2023" all’interno della giornata dedicata i diciottenni con “La Costituzione va in scena” promossa da: Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Brescia; ANCoS – Associazione culturale di Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale; A.N.D.E. – Associazione Nazionale Donne Elettrici; Associazione di Cultura e Ricerca Zanardelli; A.N.P.I. – Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, Ufficio IV Ambito Territoriale di Brescia. I premiati saranno destinatari di una borsa di studio per l’iscrizione all’università e della statuetta del Grifone d’Acciaio realizzata dall’artista bresciano Giacomo Filippini. L’intento del premio “Il Grifone d’Acciaio” - iniziativa nata nel 2019 – è di incentivare ogni anno gli studenti bresciani a proseguire il loro percorso di studi e a prepararsi adeguatamente per rendere ancora più florida l’economia del nostro territorio. Alla cerimonia di consegna verranno premiati i dieci neodiplomati più meritevoli che hanno scelto di specializzarsi in materie tecnico scientifiche presso le varie Facoltà Universitarie italiane.

Premium sponsor: Techne, Torri Solare – Artigiani del fotovoltaico, ADB Impianti, RBM SpA, Concessionarie Manelli e Compagnia della Stampa. Sponsor impegnati nella programmazione e nel sostegno di eventi.

Ampia ed eterogenea la proposta culturale portata dai numerosi autori ed autrici e che spazia dalla letteratura all’arte, dalla musica all’economia, passando per l’attualità, i diritti, la politica e la religione. Un festival che può contare su esponenti di primo piano del mondo della cultura, del giornalismo e della letteratura nazionale, senza dimenticare l'attenzione agli editori e agli autori locali. Perché Librixia è anche un’importante vetrina per la Brescia che scrive: dall’apertura con Marco Archetti, a Claudio Cuccia, Alessandro Lucà, Roberto Chiarini con Elena Pala, Marco Conti, Antonio Savoldi, Massimo Tedeschi, Fabio Larovere, Alessio Merigo, Enrica Recalcati, Diletta Sposato, Claudia Speziali, Costanzo Gatta, Giovanni Quaresmini, Enrico Mirani sono solo alcuni dei tanti nomi presenti.



Molti gli autori ospiti per la prima volta a Librixia: Malika Ayane, Michela Marzano, Enrico Brizzi, Aurora Tamigio, Nicola Grattei, Umberto Galimberti, così come molti sono i graditissimi ritorni: Federico Rampini, Paolo di Paolo, Matteo Bussola, Matteo Caccia, Carlo Cottarelli, Marco Archetti, Alice Urciolo, Chiara Francini, Maura Gancitano, Andrea Colamedici, Selene Calloni Williams, Romana Petri, Claudia De Lillo e Antonella Lattanzio, e tante altre autrici e autori che dialogheranno con giornalisti, politici, esperti di cultura e studenti.

Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale è direttamente partecipe in tre eventi: nel primo, con il particolare contest “Spirito Artigiano” coinvolgendo direttamente Confartigianato Imprese nazionale nell’evento del 29.9 alle ore 18 con Giulio Sapelli, Massimiliano Valerii e Alessandro Rosina e la presentazione di “La crisi demografica italiana: giovani e qualità del lavoro” in collaborazione con Fondazione Germozzi; con il Movimento Donne Impresa Brescia e Lombardia e l’appuntamento di domenica 24 alle 15 con Azzurra Rinaldi – Le signore non parlano di soldi. Quanto ci costa la disparità di genere? ed infine per l’appuntamento che vede i Movimenti Giovani Imprenditori di Confartigianato Brescia e di Bergamo insieme per l’incontro con Paolo Manfredi – “L’eccellenza non basta” di mercoledì 27.9 alle ore 19:15. Confartigianato Imprese Brescia, sempre attraverso il Movimento Donne Impresa, proporrà in oltre un evento “Dopo Librixia” dedicato alla prevenzione, già in programma, giovedì 19 ottobre, con la presenza del prof. Paolo Veronesi, autore del libro “La vittoria sul cancro”.

Sono i nostri volontari: veri e propri “angeli della lettura” che ormai per il quarto anno, durante i nove giorni di festival supportano Librixia nella gestione degli incontri, degli ospiti e del tanto pubblico che affolla lo stand dei librai: stiamo parlando dei ragazzi della Coop. Sociale “Lautari” Onlus di Pozzolengo. Fondata nel 1992, Lautari è una comunità terapeutica di orientamento pedagogico riabilitativo specializzata nella disintossicazione e riabilitazione delle persone dipendenti da alcool e droghe che con casacchina blu e badge, daranno informazioni pratiche, permettono il regolare ingresso e il deflusso del pubblico agli incontri.



Si consolidano alcune collaudate e preziose collaborazioni: Associazione Casa della Memoria con i libri di Giuseppe Culicchia – La bambina che non doveva piangere - con Giorgio Bazzega e Carlo Alberto Romano, e il libro di Valentine Lomellini – La diplomazia del terrore. 1967-1989 con Francesco Germinario, e poi Fondazione Asm per l’incontro con Marco Archetti dal titolo Brescia città Aperta; in collaborazione con il Festival SicComeDante giovedì 28 alle 10:30 – Maria Ma?lanka-Soro – “Il Virgilio di Dante tra due culture”.



Inoltre, presso la Novalis Open School di Mompiano l’incontro (giovedì 28) in collaborazione con Medici Senza Frontiere e il libro di Giuseppe de Mola – Umanità in bilico. Medici senza Frontiere in Italia, venticinque anni dalla parte degli esclusi”. Novalis Open School che attraverso il coinvolgimento di alcuni studenti realizzeranno durante la manifestazione alcuni filmati per documentare l’evento.



Confermato il coinvolgimento della Fiera dei Librai di Bergamo domenica 1 ottobre nello speciale format già proposta a Bergamo “Open Mic” sorta di sfida letteraria, sul palco si alterneranno i bergamaschi Marco Carminati, Paolo Bertacchi e Irene Foresti “Pentole e Campanili”; Linda e Davide Dotti, Delfino Tinelli e Diego Trapassi per Brescia.



Novità di quest’anno il ciclo d’incontri dedicati alla storia e all’attualità, curati dal Prof. Roberto Chiarini e intitolato “Alfabeto del presente” che si apre con il politologo Salvatore Vassallo, lunedì 25 per poi proseguire con Vittorio Emanuele Parsi il 26/9 e Aldo Schiavone mercoledì 27 e la nuova collaborazione con il Forum delle Associazioni Familiari per l’incontro con Alberto Pellai.



Molte e preziose, infine, le collaborazioni con enti, fondazioni ed associazioni per la realizzazione di singoli eventi inseriti nel palinsesto come per l’evento di “ASPETTANDO LIBRIXIA 2023” con l’Associazione LINE CULTURE che ha già presentato in data 09.09 il libro “Cose da maschi” di Alessandro Giammei all’interno del progetto “Edicola. Di quale cultura vogliamo essere Capitale”)” e il prossimo, in programma il 20.09 in Sala Giudici per “Aspettando Librixia” con Fondazione Luigi Micheletti e Fondazione Clementina Calzari Trebeschi e Morcelliana – Scholé e la presentazione del libro di Damiano Palano “Animale Politico”