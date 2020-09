Brescia: Librixia

Adattarsi al cambiamento e farlo in sicurezza è stata la sfida che ha affrontato Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale, e non poteva essere altrimenti, dopo aver accompagnato e guidato migliaia di imprese dopo il lockdown verso la ripartenza, in questi mesi di preparazione della manifestazione che torna rinnovando la collaborazione tra ANCoS Confartigianato Brescia e Comune di Brescia e riportando in piazza libri e librai, autori e personaggi del mondo della cultura, delle spettacolo e dell’informazione per nove giorni consecutivi, dal 26 settembre al 4 ottobre e oltre 60 eventi, ma soprattutto – vera peculiarità di Librixia – i librai e le case editrici locali allestite nell’adiacente mercato librario, oltre a location aggiuntive: biblioteche, Auditorium San Barnaba e Salone Vanvitelliano in Palazzo Loggia per la diretta streaming degli eventi che dal vivo saranno tutti nell’Area meeting “Agrobresciano Arena” di Piazza Vittoria.