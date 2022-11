Lago di Garda. Sabato 26 novembre, torna l'atteso "Natale a Lazise". L'evento si terrà nella centralissima Piazza Vittorio Emanuele, sul lungolago Marconi e nelle vie interne del centro storico. Numerosi espositori con caratteristiche casette in legno faranno vivere ai visitatori una magica atmosfera, con i colori, i sapori e i profumi delle festività natalizie. E poi, non mancheranno: concerti, animazione, pista di pattinaggio, degustazioni e area street food, mentre Babbo Natale con la sua carrozza accompagnerà bimbi e famiglie in un viaggio per le vie del paese. Il mercatino di terrà nei giorni 26 e 27 novembre, nei primi tre weekend di dicembre e la vigilia di Natale, infine dal 26 dicembre al 8 gennaio (orario: 10-19).