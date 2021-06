Iseo Vintage (e non solo)

Si rinnova l'appuntamento mensile con lo street market dedicato non solo al Vintage ma anche all'handmade ,, all'artigianato con idee innovative e particolari,, non mancherà il modernariato con gli oggetti di design che hanno fatto epoca, articoli da collezione come ad esempio dischi in vinile, occhiali da sole e molto altro. Abbigliamento ed accessori. Gli stand saranno allestiti lungo viale Repubblica e allieteranno la vostra passeggiata.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...