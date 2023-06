Iseo: Sbarazzo Solidale

Domenica 11 giugno dalle ore 9 alle 18 presso l’Area Verde alla fine del lungolago Marconi, vicino all’Ospedale di Iseo si terrà il consueto appuntamento con l’iniziativa Sbarazzo Solidale, volta a promuovere il riuso, l’economia circolare e la solidarietà concreta.

Sarà possibile trovare, in cambio di piccoli contributi, indumenti per tutte le età, oggettistica per la casa, piccoli elementi di arredo, quadri, articoli per neonato, giocattoli e tanto altro.

I contributi raccolti attraverso l’iniziativa verranno destinati alle iniziative promosse dal Circolo ed a progetti di solidarietà in Siria e Ucraina.

In caso di pioggia l’iniziativa verrà sospesa.