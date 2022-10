Iseo: Sbarazzo Solidale

Domenica 9 ottobre dalle 9.30 alle 18 presso il Giardino di Casa Panella a Iseo, il Circolo ACLI Iseo propone un’iniziativa finalizzata a promuovere l’idea del riuso e del riciclo in ottica solidale.

Sarà possibile trovare, in cambio di piccoli contributi, indumenti per tutte le età, oggettistica per la casa, piccoli elementi di arredo, quadri, biciclette, articoli per neonato, giocattoli e tanto altro. Ci sarà inoltre un’area con tanti articoli al costo di 1 €.

I contributi raccolti attraverso l’iniziativa verranno destinati all’Associazione Domani Zavtra di Darfo Boario Terme, che opera da oltre 20 anni nel sostegno di progetti sociali ed educativi con gli orfanotrofi di Cernigov, a nord di Kiev, in Ucraina. In caso di pioggia l’iniziativa verrà sospesa.