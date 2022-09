Iseo: "Fuori Bottega" e fuochi d'artificio

L'Amministrazione comunale di Iseo, in collaborazione con i commercianti, organizza una giornata di festa per la chiusura della stagione estiva.

"Al chiaro di luna": questo il nome dell'evento in programma sabato 10 settembre. Sarà possibile fare shopping con il "Fuori bottega" (sino alle 24), le ultimissime occasioni di stagione nei negozi del centro storico. In serata il concerto della banda cittadina, alle 21 in viale Repubblica, e lo spettacolo pirotecnico dalle 23 sul lungolago Marconi.