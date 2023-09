La Casa del Vino rimane al centro dei progetti per l’estate del Consorzio Valtènesi: dopo l’apertura di inizio estate, la struttura torna ad ospitare anche quest’anno l’attesissimo evento “I Giardini della Casa del Vino”. Appuntamento fissato fin da ora per venerdì 15 settembre dalle 18.30 alle 23 per un grande brindisi di fine estate aperto al pubblico, dove le aziende del comprensorio presenti proporranno in degustazione i propri vini in abbinamento a prodotti tipici del territorio. Il tutto in una serata che punta ad ufficializzare il varo definitivo di uno spazio destinato a diventare lo “showroom” più esclusivo per la viticoltura della riviera bresciana del Garda: un punto di riferimento al quale già in queste ultime settimane si sono rivolti tanti “viaggiatori del vino” in cerca di notizie, esperienze ed approfondimenti sulle denominazioni del comprensorio.

L’ingresso all’evento del 15 è gratuito per tutti, ma l’accesso ai banchi d’assaggio gestiti dall’ONAV sarà possibile tramite l’acquisto di un pass (25 euro in cassa sul posto, 20 euro online sul sito www.casadelvinovaltenesi.it) che darà diritto alla degustazione libera di 80 etichette: ospiti speciali della serata i vini di altri due Consorzi bresciani, Montenetto e Botticino.

In apertura di manifestazione, alle 19, si terrà la tradizionale cerimonia di consegna del Premio Rosso dell’Anno dedicato alla memoria di Sante Bonomo, a lungo presidente del Consorzio Valtènesi, figura rimasta nel cuore e nei ricordi dell’intero territorio.

Ospitata nella sede consortile vista lago di Villa Galnica a Puegnago del Garda, la Casa del Vino accoglie i visitatori da mercoledì a sabato (orari: 10-13 e 15.30-18.30) e la domenica (solo dalle 10 alle 13): per tutti gli enoturisti è stato predisposto un vero e proprio circuito interattivo in cinque tappe grazie ad un bando per la promozione del turismo sostenibile lanciato da Gal- Garda Valsabbia e realizzato da Ente Vini Bresciani con Consorzio Valtènesi. Si parte dalla rotatoria ufficiale Valtènesi posizionata sulla provinciale Desenzano-Salò, per inoltrarsi verso il centro di Puegnago seguendo un itinerario costellato da cinque “cornici” interattive, dove sarà possibile fermarsi per scattarsi un selfie “incorniciandosi” in angoli particolarmente suggestivi del paesaggio ma anche cercare informazioni.

Ognuna di queste postazioni è infatti collegata tramite QR Code ad una pagina del sito della Casa del Vino che spiegherà gli aspetti salienti del territorio e del suo vino: dall’uva Groppello alle cantine produttrici, dall’olio al clima fino alle tradizioni. Particolare attenzione è stata riservata ai ciclo-eno-turisti, con la realizzazione, nei pressi di villa Galnica, di un’area attrezzata per ricarica bici elettriche e device oltre che per piccole riparazioni ed emergenze. Sono inoltre possibili pacchetti-degustazione con diverse formule.