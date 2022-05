Fiera di Brescia: Fusa Expo

FUSA Expo è l’unica fiera nazionale B2B dedicata alle innovazioni per aziende e uffici. Un’opportunità reale di incontrare in un unico luogo le migliori professionalità e le eccellenze provenienti da tutto il territorio italiano.



Forniture per uffici e ambienti di lavoro, innovazioni in ambito tecnologico ed informatico, servizi fondamentali per l’impresa e soluzioni all’avanguardia di marketing: tutto questo è FUSA Expo.



L’edizione 2022 porta con sé una rimodulazione della planimetria della fiera, con un ampliamento delle superfici espositive e due novità importanti per i visitatori: oltre al parcheggio gratuito, FUSA Expo si svolgerà nelle giornate di giovedì, venerdì e sabato.



Sei aree tematiche: Arredamento e design per l’ufficio e per attività commerciali, soluzioni strutturali e sicurezza, informatica e tecnologie, consulenza e formazione, marketing e comunicazione, gestione e servizi. 300 espositori e 80 eventi in programma nei 3 giorni di fiera suddivisi tra corsi di formazione, seminari, dimostrazioni.



Ingresso: GRATUITO previa registrazione (fiera dedicata solo ai possessori di P.iva)

Parcheggio: Gratuito

Telefono per informazioni: +39 030 9523919



Sito internet: www.fusaexpo.it