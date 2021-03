Brescia: Fusa Expo 2021

Fusaexpo è la prima ed unica fiera nazionale B2B dedicata alle forniture per uffici ed ai servizi aziendali. Un’opportunità reale per imprese e studi professionali di scoprire in un unico luogo le migliori forniture e le novità per ambienti di lavoro e uffici, le innovazioni in ambito gestionale, i servizi fondamentali per le aziende e le soluzioni all’avanguardia di performance marketing.



8 aree tematiche: Arredamento e design per l’ufficio, soluzioni strutturali, forniture e attrezzature, consulenza e formazione, marketing e comunicazione, gestione e servizi, sicurezza, finanza.

200 espositori e 50 eventi in programma nei 3 giorni di fiera suddivisi tra corsi di formazione, seminari, dimostrazioni.



Date: dal 4 al 6 ottobre 2021

Orari: 09:00-18:00



Ingresso: Gratuito previa registrazione (fiera dedicata solo ai possessori di P.iva)

Luogo: FIERA DI BRESCIA - BRIXIA FORUM

Coordinate navigatore: VIA CAPRERA, 5 - BRESCIA

Telefono per informazioni: +39 030 9523919

Mail: info@fusaexpo.it

Sito internet: https://www.fusaexpo.it

Facebook: https://www.facebook.com/fusaexpo.official