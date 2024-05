Nei prati del borgo antico di Bornato, da venerdì 17 a domenica 19 maggio è in programma Franciacorta in Fiore. Nella mostra-mercato saranno presenti aziende del settore del verde e del garden provenienti da tutta Italia. Oltre alla vendita, gli espositori saranno al servizio del pubblico per consigli e indicazioni in materia di cura del proprio angolo verde domestico. Vai al programma completo.