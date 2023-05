Da venerdì 19 a domenica 21 maggio presso il Borgo Antico di Bornato, a Cazzago San Martino, è in programma la ventiquattresima edizione di Franciacorta in Fiore.

Franciacorta in Fiore è una fiera botanica in cui natura, cultura e sapori del territorio Franciacortino si fondono in un evento di enorme fascino diventato ormai un punto di riferimento per tutti gli appassionati e gli addetti ai lavori. Sarà possibile ammirare le installazioni florovivaistiche di più di 100 espositori selezionati: opere botaniche di grande pregio in cui le architetture antiche si fondono a incantevoli composizioni floreali e arboree.

“L’acqua che non c’è: a scuola dalle piante” è il fil rouge che accompagnerà questa edizione. Un momento per riflettere insieme sull’acqua, elemento preziosissimo e imprescindibile delle nostre vite ma purtroppo spesso dato per scontato. L’obiettivo è prendere esempio dalle piante partendo proprio da una riflessione sul loro ciclo.