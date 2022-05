Torna a Cazzago San Martino la XXIII Edizione di Franciacorta in Fiore, la fiera botanica in cui la natura, la cultura e i sapori del territorio Franciacortino si fondono in un evento dall’enorme fascino, diventato ormai un punto di riferimento per tutti gli appassionati e gli addetti ai lavori.

Dal 20 al 22 maggio il borgo antico di Bornato ospiterà le istallazioni florovivaistiche di numerosi espositori selezionati: opere botaniche di grande pregio in cui le architetture antiche si fondono a incantevoli composizioni floreali e arboree.

Nata nel 1999 come rassegna itinerante con l’intento di far conoscere il suo territorio attraverso fiori e piante, Franciacorta in Fiore è un’esperienza di qualità, ricca di storia e molto legata alle tradizioni e al territorio.

Il tema di questa edizione è, non a caso, “Zolle, Bolle e Corolle”, un riferimento giocoso alla terra dei produttori florovivaisti, ai vini Franciacorta e ai fiori edibili proposti nei piatti dagli Chef dei ristoranti franciacortini.