Festa di Maggio – Fiera di Gavardo e Vallesabbia, giunta al traguardo della 64° edizione si presenta all’appuntamento di Maggio rinnovata e più completa, senza rinunciare al suo ruolo tradizionale di punto riferimento del panorama fieristico bresciano e di tutte le comunità che insieme costituiscono la splendida “Vallesabbia”. Un appuntamento storico, una occasione importante che sostiene e valorizza l’eccellenza del sistema economico produttivo Valsabbino, coniugando tradizione ed innovazione, in un contenitore che soddisfa tutte le esigenze del visitatore. Un luogo speciale, un percorso per conoscere tra le varie esposizioni, le novità in commercio, ma anche per riscoprire il territorio e degustare le eccellenze della produzione bresciana ed in particolare quella valsabbina.

Lo spazio espositivo, che sarà adeguatamente allestito ed ampliato con nuove strutture, all’interno del centro sportivo Karol Wojtyla di Gavardo, ospiterà un particolare focus sulla bioedilizia e risparmio energetico, riproponendo per il quarto anno “Vallesabbia CasaEnergy”, che insieme all’area esterna e alle varie iniziative enogastronomiche, che si svolgeranno in tutto il paese, trasformeranno il weekend di maggio in un gioioso avvenimento per tutta la famiglia.

La soddisfazione della comunità gavardese e degli espositori espresse al temine della scorsa edizione è stato promotore di questo nuovo e rinnovato impegno, che ha visto mettere in campo sostanziali strategie di marketing e sinergie del territorio, che ci faranno traguardare insieme importanti risultati.