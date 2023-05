Roncadelle: a Elnòs shopping il Vinokilo temporary store

Vinokilo, l’esclusivo evento itinerante di vendita di capi di pregio di seconda mano che tocca le principali città europee, approda ad Elnòs Shopping da sabato 20 maggio a domenica 11 giugno, presentando il nuovo concept vinokilo premium vintage temporary store. Per un periodo di tempo limitato gli amanti del vintage d’eccezione potranno trovare capi di elevata qualità venduti al pezzo.



Il progetto, nato in Germania nel 2016, sta riscuotendo grande successo anche in Italia, oggi suo primo mercato a livello globale. Lo scorso anno, Vinokilo ha ricevuto il certificato di B Corp, la principale certificazione con cui si attesta l’impegno e le performance delle imprese e dei brand nell’ambito ESG (Environment, Social, Governance). Giunto al settimo anno a livello globale ed al terzo della sede italiana, Vinokilo ha riallocato oltre 842.000 kg di abbigliamento ed accessori risparmiando l’equivalente di più di 9 milioni di vasche da bagno, 130 milioni di km guidati in auto e circa 15 milioni di cicli di lavatrice.



Elnòs shopping sostiene il premium vintage temporary store, incentivando nel punto vendita temporaneo l’acquisto di abiti usati in ottime condizioni e promuovendo l'economia circolare nel settore della moda. Vinokilo si contraddistingue, infatti, per un concept unico che lo configura come un vero e proprio esperimento di economia sostenibile, pensato per contrastare l'industria del fast fashion: il suo obiettivo è stimolare l'abitudine al "riuso".



Nelle settimane in cui lo spazio temporaneo (al primo piano, di fronte a Sportland) ospiterà Vinokilo, i visitatori di Elnòs potranno scoprire una selezione esclusiva di capi vintage, rappresentata da un’ampia offerta di prodotti e modelli dei migliori brand e numerose taglie. La formula di acquisto è, per la prima volta, al pezzo.



Non mancheranno i momenti fun: lo spazio eventi del centro sarà animato da tre momenti di dj set nei pomeriggi di sabato 20 e di domenica 21 e 28 maggio, con musica di ogni genere e divertimento assicurato a tutti.