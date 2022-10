Desenzano: Mattoncini in Castello

Sono in arrivo due giorni di festa con il magico mondo dei Lego: sabato 22 e domenica 23 ottobre, a Desenzano torna l’appuntamento autunnale con "Mattoncini in Castello". Realizzato in collaborazione con Cremona Bricks, l'evento è giunto alla sua settima edizione: una storia di successo dal 2015 ad oggi, grazie all’impegno congiunto del Comune e della società organizzatrice. Quest’anno l'area espositiva sarà ancora più grande, con una "trial competition" che andrà a colorare – grazie a tante bellissime opere – anche Piazza Malvezzi nel cuore del centro gardesano.