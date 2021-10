Desenzano: Mattoncini in Castello

Sono in arrivo due giorni di festa all’insegna del divertimento e della qualità della proposta offerta a livello culturale e turistico. Nelle date di sabato 23 e domenica 24 ottobre torna dopo un anno di assenza l’appuntamento autunnale dei “Mattoncini in Castello” che quest’anno vedrà ampliata la sua area espositiva andando a colorare con le sue opere anche Piazza Malvezzi.

L’evento realizzato in collaborazione con Cremona Bricks, è giunto alla sua sesta edizione: dal 2015 ad oggi l’impegno congiunto del Comune e della azienda organizzatrice è cresciuto di pari passo col successo e con la presenza di pubblico in visita al Castello. Un risultato dovuto alla capacità della rassegna delle costruzioni Lego di sapersi rinnovare, pur mantenendo salde le radici che garantiscono grande qualità all’esposizione.

Gli obiettivi del 2021 sono, come sempre, quello di migliorarsi e soprattutto quello di coinvolgere il più possibile i giovani in questo progetto, di renderli parte attiva, oltre a creare momenti di condivisione in modo tale da rendere il “gioco” un motivo in più di unione ed inclusione. Per questo sarà promosso un concorso online per i ragazzi e un trial competizione in Piazza Malvezzi: qui, l’esposizione sarà rinnovata, ampliata e resa più accattivante da una nuova pista per le macchine. Infine, assieme agli espositori delle costruzioni, grandi protagonisti del week end, avranno il loro spazio anche gli storici mercatini che renderanno tutto l’ambiente ancora più accogliente e a misura di famiglia.

Soddisfatta l’assessore alla Cultura Francesca Cerini: “Per tutti noi questo evento rappresenta un punto di riferimento all’interno del panorama culturale e turistico del territorio; un’occasione per potere fare vivere Desenzano in maniera diversa rispetto al periodo estivo, poter mantenere un buon livello di appeal nei confronti dei residenti e dei paesi limitrofi, con una rassegna che catturi l’interesse e stimoli la curiosità. Per questo ringrazio l’avvocato Ugo Carminati e Cremona Bricks: grazie a loro prosegue questo percorso di qualità organizzativa che porta ogni anno migliaia di persone nel nostro Castello”.

Anche l’organizzatore Ugo Carminati non nasconde la gioia per il grande ritorno dopo l’anno caratterizzato dal Covid: “La pandemia questa volta non è riuscita a fermarci e abbiamo predisposto una programmazione in grado di tutelare la sicurezza di tutti i visitatori. A livello di esposizione, quest’anno, ci siamo orientati sul tema dell’acqua, esaltando le bellezze del mare e del lago, come tributo alla bellissima città di Desenzano che gentilmente ogni anno ci ospita, mettendo a disposizione una perla rara come il suo Castello e come la sua Piazza, con una delle più belle viste che potessimo desiderare”.



